BATAGUASSU| Câmara Municipal retoma Sessões Ordinárias dia 20 de abril

A Câmara de Vereadores de Bataguassu retomará na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, as Sessões Ordinárias. A realização dos atos legislativos estavam suspensas desde o dia 23 de março em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).





De acordo com o presidente da Casa de Leis, Mauro de Souza popular Maurício do XV, as sessões serão realizadas normalmente, porém, sem a presença do público externo. "Manteremos as portas fechadas. As sessões serão apenas com os vereadores, sem a presença da população", comenta.





Maurício frisa que o expediente administrativo permanece normalmente - de forma presencial em escala e por meio de home office e que dúvidas ou orientações podem ser retiradas com o secretário geral da Câmara Municipal pelo telefone (67) 9- 8171- 7737.





O presidente informa também que neste período preventivo ao Covid-19, as sessões poderão ser acompanhadas de forma online, através de transmissão no site da Câmara de Vereadores





A 7ª Sessão Ordinária está marcada para segunda-feira, dia 20 de abril, às 9 horas (horário de Brasília).





Extraordinária





Ontem, dia 14 de abril, a Câmara de Vereadores realizou às 15 horas (horário de Brasília), a 2ª Sessão Extraordinária do ano.





Houve a deliberação e aprovação do Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do Poder Executivo que autoriza a isenção da contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) aos contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na Tarifa Social até o dia 30 de junho deste ano. O projeto foi aprovado por unanimidade.