AUXÍLIO EMERGENCIAL| Eis o calendário completo da semana de pagamentos

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 continua seguindo e a partir de agora apenas alguns beneficiários do Bolsa Família não foram contemplados. O voucher foi criado pelo governo como forma de ajuda em meio aos prejuízos financeiros trazidos pela pandemia do coronavírus.





Calendário de pagamentos do auxílio emergencial nesta semana





20/04 segunda: Começam a receber os beneficiários do Bolsa Família que contam com o Número de Identificação Social (NIS) final 3.





22/04 quarta: É a vez dos beneficiários do Bolsa Família que contam com o Número de Identificação Social (NIS) final 4.





23/04 quinta: Chega o dia dos beneficiários do Bolsa Família que contam com o Número de Identificação Social (NIS) final 5.





24/04 sexta: o calendário de pagamentos da semana se encerra com os beneficiários do Bolsa Família que contam com o Número de Identificação Social (NIS) final 6.





Este é o calendário da semana da primeira parcela do auxílio emergencial. O segundo pagamento será feito entre os dias 27 a 30 de abril. E por fim, a terceira parcela será paga entre os dias 26 e 29 de maio.





Contas Digitas da Caixa





Pedro Guimarães, presidente da Caixa, falou que com a operação de pagamento do auxílio emergencial, serão 30 milhões de brasileiros que não tem contas bancárias com acesso a contas digitais.





Ele destaca que isto é uma iniciativa social muito forte. Estas pessoas a partir de agora podem fazer transações sem custo por meio da conta.





Em tempos de pandemia é muito importante que sejam evitadas aglomerações de pessoas nas agências físicas, e as contas digitais são um grande exemplo para que os usuários façam transações sem a necessidade de ir a uma unidade do banco.





Pedro informou que 15 milhões de brasileiros fizeram o cadastro no dia 7 de abri, data de lançamento do aplicativo. O número de downloads foi de 40 milhões em apenas um dia, o aplicativo já foi verificado pelo Google e pela Apple.





Calendário completo da 1° parcela do coronavoucher











Fonte: Ministério da Cidadania

Por Paulo Amorim