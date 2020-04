Assomasul retoma atividades de forma escalonada

À esquerda, Diego Abud fala em evento na Assomasul ©Edson Ribeiro

Depois da quarentena e do período de férias coletivas, a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) retoma suas atividades nesta quarta-feira (22) de forma escalonada.





O retorno do expediente na Assomasul, que representa os 79 municípios do Estado, foi determinado pelo presidente da instituição, prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, que adotado tomado uma série de medidas restritivas diante da crise na área de saúde por conta do Covid-19 (novo coronavírus).





Além do isolamento social como forma de combater a contaminação com a doença, várias medidas foram tomadas como trabalho home-office dos funcionários, paralisação das aulas na rede municipal de ensino e suspensão da Copa Assomasul.





Por causa da crise financeira agravada pela pandemia, a diretoria também orientou os prefeitos a abrir mão da cobrança da Cosip (Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública) na tarifa social, nos municípios por um período de três meses.





De acordo com o diretor-financeiro da Assomasul, Diego Abud, o escalonamento de funcionários estabelecido pela diretoria prevê os dois períodos, ou seja, uma parte atuará pela manhã, das 8h às 12h, e outra à tarde, das 13h às 17h.





Pela determinação, os funcionários que atuam no escritório de representação da Assomasul em Brasília continuam trabalhando em home-office até a segunda ordem.





Por: Willams Araújo