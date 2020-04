Aprovado em 1ª projeto do deputado Evander Vendramini que torna Carnaval de Corumbá patrimônio cultural de MS

Foi aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei 34/2020, de autoria do deputado estadual

Evander Vendramini (Progressistas), na sessão ordinária desta quarta-feira, 22, na Alems. O projeto institui o Carnaval de Corumbá como patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul e inclui a festa no Calendário Oficial de Eventos do Estado. Por unanimidade e com voto simbólico favorável do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, o projeto de lei segue agora para as comissões de mérito.





Conforme Evander, a classificação da festa como patrimônio cultural do Estado ajudará a divulgar e valorizar aquele que é considerado o maior carnaval do Centro-Oeste brasileiro. Com isso, o evento corumbaense poderá receber mecanismos de proteção, tanto no que diz respeito à sua manutenção e conservação, quanto à sua eventual alienação ou alteração. “Tornar o carnaval corumbaense patrimônio cultural vai determinar sua salvaguarda, garantindo sua continuidade e preservação, de forma a assegurar que as gerações futuras conheçam seu passado, tradições, história, costumes, cultura e identidade”, afirmou.





O parlamentar lembra ainda que a festa gera empregos e renda ao município, desempenhando uma importante função para o desenvolvimento da região e incentivo à economia local. “A população corumbaense ama e vive o carnaval. É a folia mais organizada do Estado e, a meu ver, a mais bonita do Brasil”, finalizou o deputado progressista.





Por: Adriana Viana