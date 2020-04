O delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem, indicado do presidente da República Jair Bolsonaro para assumir a direção da instituição

O Palácio do Planalto cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e tornou sem efeito a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal.



A decisão foi publicada na tarde desta quarta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Não significa, porém, que o Planalto desistiu de indicar Ramagem para o posto. O governo ainda avalia a melhor estratégia para recorrer ao STF.





Por: Carol Rosito, Xico Prado e Caio Junqueira Da CNN, em Brasília