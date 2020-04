Aplicativos de serviços de saúde, psicoterapêuticos e jurídicos minimizam impactos da quarentena com orientações online

Recém-lançadas, plataformas disponibilizam serviços gratuitos e ajudam pessoas a terem contato com especialistas e tirarem dúvidas sem sair de casa





O uso da tecnologia vem crescendo durante a quarentena por conta do Coronavírus. Um levantamento do instituto Kantar que analisou 25.000 pessoas registrou crescimento de 40% no uso das redes sociais. O período também tem impulsionado o uso de aplicativos sejam de delivery, cursos online e até prestação de serviços. Nesse cenário, os apps de orientações de saúde online estão ganhando espaço e se tornando essenciais na vida de muitos usuários. Lançado no início de abril, a Macro Solidária, por exemplo, plataforma que oferece aconselhamento médico, jurídico e psicoterapêutico gratuitos tem ajudado as pessoas a tirarem dúvidas relacionadas a questões trabalhistas, sintomas de saúde e crises emocionais e, com isso, contribuído para diminuir o movimento de pessoas em hospitais.





“Segundo os dados que levantamos por meio de pesquisas pós-serviço online, cerca de 78% dos usuários resolveram as dúvidas e problemas sem precisar ir a uma rede de saúde”, informa Eduardo Campbell, médico responsável pela central de aconselhamentos online do Grupo Taiz Campbell, disponível no app Macro Solidária. Sobre as dúvidas, o profissional revela que a central tem recebido com maior frequência as relacionadas ao Coronavírus. “Nesse momento em que as pessoas estão em casa, é mais propício o desenvolvimento de quadros alérgicos que causam entupimento de nariz e podem levar até a dificuldade de respirar e alguns associam isso a possibilidade de estarem com a Covid-19”, acrescenta.





O médico relata que nos últimos dias, a plataforma, que conta com mais de 100 profissionais da área médica, tem sido procurada por usuários de todos os estados brasileiros exceto Tocantins, Pará e Roraima. “Aproximadamente 70% das nossas orientações são de pessoas do Estado de São Paulo, onde há maior número de casos. Tivemos até brasileiros que moram nos EUA e resolveram nos procurar, por indicação de amigos, antes de ir ao hospital”.





Outro serviço que também teve início promissor foi o psicoterapêutico conforme informa a psicóloga Solange Feitosa, da Clínica Celebrare. Para ela os aconselhamentos online são fundamentais para ajudar quem está enfrentando problemas como ansiedade, solidão e depressão por conta do isolamento e das notícias relacionadas ao covid_19. Além das orientações, é possível fazer o acompanhamento, dependendo do caso. “Após os primeiros plantões psicológicos online, que podem durar de duas a quatro sessões, os pacientes podem dar continuidade ao processo terapêutico com o psicólogo que o atende, para trabalhar essas ou outras demandas, caso exista uma necessidade”, conta.





À frente dos atendimentos online da D'Agazio – Advocacia & Consultoria Empresarial, a advogada Raquel Jaem D´Agazio revela que nesse período tem recebido com frequência solicitações referentes a questões trabalhistas. “Posso dizer que as principais dúvidas estão relacionadas a redução de salário, quebra de contratos, e pagamentos a fornecedores, aluguel e outros compromissos financeiros. A nossa intenção com esse aplicativo é passar as informações gerais relacionadas as normas que foram editadas em função da nossa emergência. Mas de toda forma, a gente tem procurado pelo menos, sem trazer uma assessoria direta, já que esse não é objetivo, passar um parâmetro do que a pessoa pode ou não seguir”.





Diretora executiva, Marta Reis, uma das idealizadoras do projeto

Para a idealizadora do projeto e CEO da Macro Plataforma, HR Tech que desenvolveu o Macro Solidária, Marta Reis, “o aplicativo é uma forma de ajudar as pessoas a buscarem orientação e terem ajuda em um momento em que elas não podem sair de casa, conforme recomendam os órgãos de saúde”. Sobre a periodicidade, ela informa que o aplicativo estará ativo durante o período de quarentena e esses serviços podem ser usados de forma gratuita.





Sobre





Macro Plataforma é uma startup que foi incubada dentro da holding Macro Connect, grupo que atua há 15 anos no setor de Recursos Humanos e ofereceu todo suporte e conhecimento de seu corpo diretivo ao desenvolvimento das inovações propostas pela visão da startup. Com dois anos de atuação, a Macro Plataforma foi reconhecida pelo HR Techs 2019 entre as 25 mais inovadoras startups de benefícios do Brasil, com seu olhar diferenciado e que visa a valorização do trabalho humano oferecendo além de benefícios o poder da escolha. Atualmente, a empresa conta com mais de 10.000 vantagens para os usuários, incluindo descontos e experiências nos segmentos de gastronomia, educação, saúde, turismo, entre outros. Mais informações no site: https://macroplataforma.com.br/