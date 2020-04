ALCINÓPOLIS| Município completa 28 anos nesta quarta-feira (22)

Carreata do Amor leva oração às principais ruas de Alcinópolis nesta quarta-feira, dia do aniversário da cidade ©Foto e Vídeo JVC

Nesta quarta-feira (22), Alcinópolis completa 28 anos e, para celebrar a data neste período de isolamento por conta do coronavírus (Covid-19), moradores organizaram uma carreata de oração. A “Carreta do Amor”, marcada para começar às 17 horas, vai percorrer as ruas da cidade em oração por mais bênçãos ao município.





Segundo Ronilton Santos, um dos organizadores, o objetivo é pedir proteção neste momento de combate à pandemia, bem como agradecer pelas coisas boas que têm ocorrido no município nos últimos meses. “Vamos fazer um ato de louvor muito bonito, levando um pouco da palavra para aqueles moradores que estão em isolamento”, disse.





A expectativa é de que pelo menos 300 pessoas participem. O grupo vai sair da praça municipal e seguir até a rotatória na saída para Figueirão e Coxim, passando pelas principais ruas da cidade. Conforme a organização, que tem apoio da Prefeitura, a Polícia Militar e a Polícia Civil farão a escolta e será obrigatório o uso de máscara pelos participantes.





“Ao final da carreta, o padre e os pastores terão alguns minutos para fazerem uma rápida oração, até para não formar muita aglomeração”, explicou Ronilton. Todas as igrejas da cidade, tanto católicas como evangélicas, foram convidadas.









Fonte: MS TODO DIA