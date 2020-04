Águas Guariroba realiza higienização de terminais Peg Fácil em Campo Grande

A Águas Guariroba participou na madrugada deste sábado (25) das ações de desinfecção dos terminais de transporte coletivo urbano em Campo Grande. As ações fazem parte do cronograma de prevenção à transmissão do novo coronavírus, realizado pela prefeitura de Campo Grande. Neste fim de semana, o cronograma de desinfecção foi realizado nos pontos Peg Fácil na região central.





As equipes da concessionária fizeram a higienização a base de hipoclorito diluído em água nos terminais localizados no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, na Rua Rui Barbosa e nos terminais da Praça Ary Coelho.





Além dos Peg Fácil, as ações de higienização passarão pelos terminais de ônibus nos bairros de Campo Grande durante a semana. Para o diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, a parceria da Águas Guariroba reforça as ações da prefeitura na prevenção ao novo coronavírus.





“Os terminais são pontos de grande circulação de pessoas, por isso é importante garantirmos essa higienização dos locais. Nosso trabalho está concentrado em achatar a curva de casos da doença. Dessa forma, essa parceria com a concessionária é muito importante para atingirmos um objetivo comum, que é evitar que as pessoas fiquem doentes”, destacou o diretor.









ASSECOM