Águas Guariroba entrega 10 mil frascos para armazenamento de álcool em gel no Hospital Universitário

Uma parceria entre a Águas Guariroba e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) entregou na última sexta-feira (24) mais de 10 mil frascos para o armazenamento de álcool em gel.





O álcool será utilizado pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian em suas ações de prevenção ao novo coronavírus. Os frascos serão entregues aos setores administrativos e também abastecerão os reservatórios de dispensers, localizados em pontos específicos para a higienização das mãos no hospital.





Para Claudio César da Silva, superintendente do Hospital Universitário, as parcerias com instituições mostram o reconhecimento do trabalho exercido pelo hospital além de fortalecer as ações conjuntas no enfrentamento ao novo coronavírus.





“O apoio da Águas Guariroba é um fator motivacional e mostra o reconhecimento do trabalho do Hospital Universitário nesse momento de pandemia. O consumo de EPIs e outros insumos de proteção ao novo coronavírus cresceram de maneira exponencial. É através da parceria com instituições que conseguimos nos estruturar, garantindo a segurança a pacientes e servidores. Estamos lidando com uma nova realidade e parcerias como a da Águas Guariroba são fundamentais para ajudar nas ações desempenhadas pelo hospital no enfrentamento a pandemia”, destacou o superintendente.





ASSECOM