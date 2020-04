ÁGUA CLARA| Vereadora Gerolina se filia ao PSD e anuncia pré-candidatura a prefeitura

Além da vereadora Gerolina, o PSD também contou com a filiação do vereador Elizeu Pereira, a vice-prefeita Jurema Nogueira de Matos e o ex-prefeito Cândido Otoni

Após algumas reuniões na sede do PSD em Campo Grande, com o presidente estadual da sigla, senador Nelsinho Trad e o deputado estadual Londres Machado, no início do mês de março, os vereadores de Água Clara, Gerolina Alves e Elizeu Pereira, decidiram aproveitar a janela partidária, para fazer parte das fileiras pessedistas.





Em Água Clara a vereadora Gerolina, esta indo para sua segunda eleição. Nas eleições de 2016, a vereadora foi a mais votada em seu município, com 518 votos.





"Estou muito feliz com a atenção recebida pelo deputado Londres e pelo senador Nelsinho. Já coloquei meu nome a disposição para a disputa na majoritária, minha pretensão é disputar a prefeitura do município. Agora o momento é de consolidação, caso seja eleita, será um passo importante para minha vida política, desde já agradeço o apoio e a confiança do partido", agradece Gerolina.





O vereador Elizeu Pereira, agradeceu a recepção dos companheiros pessedistas. "Agradeço o espaço que o partido esta dando, estamos enfrentando um momento muito difícil com essa pandemia, o momento é de reflexão e muito trabalho. Porém não podemos esquecer que temos que cumprir prazos eleitorais, e que através da política quero ajudar ainda mais o meu município. Estou me filiando no PSD para somar, o meu objetivo é juntar forças e fazer o partido se fortalecer cada vez mais em Água Clara", pontua o vereador.





O senador Nelsinho Trad, afirmou que a filiação da vice-prefeita e dos vereadores, é um reforço para o partido no município. "Em nome do PSD, agradeço a confiança de vocês e sejam bem-vindos”, afirmou.





ASSECOM