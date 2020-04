ÁGUA CLARA| Inscrição de concurso de Prefeitura com 362 vagas termina no dia 25 de junho

A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho. As inscrições devem ser realizadas pelo site da IBGP

Terminam no dia 25 de junho as inscrições da Prefeitura de Água Clara, distante 198 quilômetros de Campo Grande, para 362 vagas em diversos cargos. O salário oferecido varia de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78.





Como método de seleção, será realizada prova objetiva, composta por questões de português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos, noções de informática e legislação. Também haverá provas discursiva, prática e de títulos. As inscrições devem ser realizadas pelo site da IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa).





As fases terão caráter classificatório e eliminatório conforme determina o edital. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho. O prazo de validade deste certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, contados da homologação do resultado final.









Por Viviane Oliveira