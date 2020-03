‘Você não é mais presidente’, diz haitiano para Bolsonaro no Alvorada

'Volta para o seu país', teria dito o presidente em resposta

Um imigrante haitiano questionou o presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada, na noite de segunda-feira, e disse que ele “não é presidente mais”. Um vídeo do episódio circula em redes sociais.





“Bolsonaro, acabou. Você está recebendo mensagem no celular. Todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais” — disse o imigrante, que não se identificou, mas disse morar no Brasil.





O haitiano foi, então, criticado por outras pessoas que estavam no local, e Bolsonaro passou a falar com apoiadores. Quando ia embora, o presidente disse “volta para seu país”, mas pelo vídeo divulgado não é possível ter certeza sobre com quem ele estava falando.





Desde julho do ano passado, Bolsonaro costuma cumprimentar apoiadores em frente ao Alvorada, quando sai e quanto volta para a residência oficial da Presidência. Para chegar ao local em que é possível ter contato com o presidente, as pessoas precisam apresentar um documento de identificação e dizer a cidade onde moram, além de passar um raio-x. Qualquer cidadão pode ir ao Alvorada, mas a maioria dos que vão são de apoiadores. Foi a primeira vez que Bolsonaro foi confrontado no local.





Uma grade separa Bolsonaro das pessoas. O presidente costumava cumprimentar os apoiadores e tirar fotos. Entretanto, desde que passou a ser suspeito de ter contraído o novo coronavírus, na semana passada, passou a falar com eles à distância.













Por: Evelin Cáceres (Com agências)