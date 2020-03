Veja como fazer um bom negócio em leilão de imóveis

Sodré Santoro traz dicas relevantes para acertar na hora da compra

Sodré Santoro , maior organização de leilões da América Latina, mostra dicas essenciais para comprar a casa tão sonhada em um leilão de imóveis.





Segundo a leiloeira da organização Carolina Sodré Santoro, comprar pela primeira vez em leilão de imóveis poderá gerar muitas questões, logo é preciso compreender algumas características da transação, para fazer um bom negócio. Por isso, a leiloeira aponta alguns pontos importantes na hora de fechar a compra.





“A organização precisa ser íntegra e ter boa conduta com clientes. Outro ponto para observar é a procedência do lote, pois nele sabemos que o imóvel tem todas as garantias legais. Por último, algo importante é olhar se o imóvel está ainda ocupado, porque se ele estiver, o custo e o tempo até a saída do imóvel precisam ser levados em conta”, disse a leiloeira.





Contudo, todas essas dicas visam assegurar o comprador. Esteja sempre atrás de mais informações, visite o imóvel, tenha em mente um valor máximo para fazer o lance e observe todos os custos extras.





Sobre a Sodré Santoro Leilões





A Sodré Santoro é a maior organização de leilões presenciais e online da América





Latina. Entre os principais produtos oferecidos estão imóveis, automóveis, materiais de construção, móveis para casa, eletrodomésticos, informática, telefonia e comunicação. Conta com cinco pátios localizados em Guarulhos, Ribeirão Preto, Monte Mor, Bauru e futuras instalações em Cesário Lange, que totalizam 2 milhões de metros quadrados e armazenam mais de 3 mil tipos de materiais a serem leiloados.