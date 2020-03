Vacinação contra a gripe começa na terça em postos de saúde e farmácias de Campo Grande

Primeira fase da campanha vacina idosos e trabalhadores da saúde

©Marcelo Camargo | Agência Brasil A vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira (24) em Campo Grande. A campanha será diferente desta vez e acontece de forma descentralizada, para evitar aglomerações e o risco de contágio do coronavírus. A campanha acontece em tendas instaladas em 10 unidades básicas de saúde e com apoio de 45 farmácias da Capital.





Segundo o Ministério da Saúde, a antecipação da campanha tem dois objetivos: o primeiro deles é facilitar e acelerar o diagnóstico de coronavírus; o segundo motivo é evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado com casos de gripe. Na primeira fase da campanha a meta é vacinar cerca de 26 mil idosos e trabalhadores de saúde.





Conforme informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a campanha irá contar com tendas instaladas em 10 unidades básicas de saúde e de saúde da família, além do apoio de mais 45 farmácias, onde serão aplicadas as doses.





As doses das vacinas que serão aplicadas nas drogarias e farmácias serão disponibilizadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) sem custo algum aos usuários. O manuseio das doses deverá ser feito por um profissional de saúde do próprio local, devidamente habilitado e registrado perante o respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.





Os estabelecimentos deverão seguir normativas constituídas em relação aos serviços de imunização e os funcionários serão capacitados para realizarem o procedimento. Caso haja descumprimento das normativas previstas no decreto, o responsável pelo estabelecimento poderá receber sanções na esfera administrativa, cível e criminal.



Confira os locais de vacinação: Tendas de vacinação Clínica da Família Nova Lima – Rua: Padre Antônio Franco, 550.

UBSF Parque do Sol – Avenida Evelina Selingard, 1008.

UBSF Ana Maria do Couto – Rua Mitsuo Daima 483, com Rua Gal. Mendes Xavier.

UBS Dona Neta – Rua Cora, 100

UBS Silvia Regina – Rua Capibaribe s/n

USF Santa Carmélia – Rua Terlita Garcia, 1438

USF Vila Nasser – Rua Antõnio de Moraes Ribeiro, 939 – Vila Nassser

USF Estrela Dalva – Avenida Sr. do Bondim, 2685, Taquaral Bosque.

USF Buriti – Rua José S. Araújo, n 80, bairro Buriti.

USF São Conrado – Rua Pampulha, n.859, bairro Jardim São Conrado. Ultrapopular – Rua Olímpio Klafke, nº 728, Mata do Jacinto Farmácias Ultrapopular – Av. Ministro José Linhares, nº 1014, Vila Almeira

Ultrapopular – Rua Yokoama, nº 1100, Bairro Dr Jair Garcia

Ultrapopular – Av. Tamandaré, nº 4682, Jardim Seminário

Ultrapopular – Av. Manoel da Costa Lima, nº 1540, Vila Piratininga

Ultrapopular – Rua Dr Arthur Jorge, nº 1836, Monte Castelo

Ultrapopular – Av. Raquel de Queiroz nº 928, Bairro Aero Rancho

Ultrapopular – Rua Rui Barbosa, nº 2.721, Centro

Ultrapopular – Av. Júlio de Castilho, nº 1.552, Vila Sobrinho

Droga 10 – Rua Ana Luiza de Souza, nº 194, Bairro Pioneira

Droga 10 – Rua Evelina Figueiredo Selingard, nº 774, Parque do Sol

Droga 10 – Av General Alberto C. Mendonça Lima, nº 3060, São Conrado

Droga 10 – Rua Vitório Zeolla, nº 780, Carandá

Droga 10 – Av. Marques de Lavradio, nº 446, loja 1, Bairro Jardim São Lourenço.

Farmácia Carli – Rua Tremembé, nº 07, Jd Centenário

Droga 10 – Av. Bandeirantes, nº 1001, Amambai

Droga 10 – Rua Quatorze de Julho, nº 1849, Centro

Droga 10 – Rua Tembes, nº 374, Vila Jussara.

Droga 10 – Av. Mato Grosso, nº 2934, Santa Fé.

Droga 10 – Rua Frentini, nº 545, Universitário.

Droga 10 – Rua Anaca, nº 317, Moreninha II.

Droga 10 – Rua da Divisão, nº 806, Jardim Parati.

Droga 10 – Av. dos Cafezais, nº 1899, Jardim Macaúba.

Droga 10 – Av. Marques de Pombal, nº 1626, Tiradentes.

Farmácia Desconto Fácil – Rua Paulo Hideo Katayama, nº 760, Parque Residencial União.

Farmácia das Mansões – Rua Casa Verde, nº 25, Chácara das Mansões.

Farmácia Popular Itamaracá – Padre Mussatuma, 689, Salão 1.

Farmácia Popular Tijuca – Rua Pará, nº 732, Bairro São Jorge da Lagoa.

Farmácia Popular Caiobá – Drogaria Marifarma – Rua Cachoeira do Campo, 1170, Caiobá

Drogafic – Av. Marechal Deodoro, nº 1.094, Jd. Leblon

Drogaria Freire– Av. Toros Puxian, nº 752, Rita Vieira.

Drogaria Freire – Rua Rui Barbosa, nº 536, Monte Libano.

Drogaria Freire – Av. Mascarenhas de Moraes, nº 3.589, Coronel Antonino.

Drogaria Freire – Av.Afonso Pena, nº 2.326, Centro

Drogaria Freire – Rua 14 de julho, nº 4.826, Centro

Farmácias + Popular – Av. Raquel de Queiroz, 980, Aero Rancho

Farmácias + Popular – Av. José Nogueira Vieira, 632, Tiradentes

Farmácias + Popular –Av. Raquel de Queiroz, 964, Aero Rancho

Farmácias + Popular – Av. Dos Cafezais, 2459, Jardim Macaúbas

Farmácias + Popular – Av. Marquês de Pombal, 1050, Tiradentes

Farmácias + Popular – Av. Costa e Silva, 14, Vila Progresso

Farmácias + Popular – Rua Indianápolis, 1956, Jardim Noroeste

Farmácias + Popular – Av. Presidente Tancredo Neves, 967, Aero Rancho

Farmácias + Popular – Rua Zulmira Borba, 1130, Nova Lima

Farmácias + Popular – Av. Marinha, 631, Coophavilla

Farmácias + Popular – Av. José Barbosa Rodrigues, 2546, Bosque das Araras

Farmácias + Popular –Av. Alberto Araújo Arruda, 145, Mata do Jacinto

Farmácias + Popular – Av. Dom Antônio Barbosa, 2266, Vila Oeste

Farmácias + Popular – Rua Ana Luísa de Souza, 178, Pioneiros

Farmácias + Popular –Rua Yokohama, 623, Vila Palmira Horário de funcionamento: 8h às 11h e de 14h às 18h. Por: Mylena Rocha