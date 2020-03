TRÊS LAGOAS| Prefeitura vai elaborar projeto para construção de Shopping Popular

O assunto foi tratado em uma reunião em Brasília entre o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e o Deputado Federal Vander Loubet.





Segundo o Prefeito, engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) da Prefeitura vão iniciar os estudos para viabilizar um projeto técnico visando a construção de um novo prédio que vai abrigar o Shopping Popular.





Conforme Guerreiro, o deputado Vander Loubet se comprometeu em viabilizar os recursos. "Ele abraçou a causa e vai destinar verba através de emenda parlamentar impositiva de 2020 para pagamento em 2021", disse Guerreiro.





Os Lojistas, que já trabalham no Shopping Popular, serão beneficiados com um local com mais espaço, mais conforto, infraestrutura adequada, e mais segurança, além de estacionamento amplo.





O espaço deverá ser nas proximidades da nova Feira Central e da Central de Comercialização da Agricultura Familiar. "Pode contar comigo para viabilizar esses recursos," disse Vander Loubet.





ASSECOM