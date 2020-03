TRÊS LAGOAS| Prefeitura divulga lista de contato de feirantes para consumidores comprarem por telefone

As medidas de segurança adotadas pela Prefeitura de Três Lagoas em enfrentamento ao COVID-19, acabaram por suspender a realização das feiras livres, inicialmente, por 15 dias. A medida começou a valer a partir de quinta-feira (19) e, com isso, neste sábado (20), não haverá feira.





Para contribuir com o direito de compra do consumidor e evitar maior prejuízo aos produtores e vendedores, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) está divulgando a lista de contatos dos feirantes para que a população adquira produtos por entrega ou buscando “in loco”. Vale lembrar que, alguns produtos podem ser encomendados com antecedência.









ASSECOM