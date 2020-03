TRÊS LAGOAS| Prefeitura determina férias compulsórias ou carga horária reduzida aos servidores como prevenção ao Coronavírus

Na tarde desta sexta-feira (20) o Comitê de Enfrentamento ao CODIV-19 junto com o prefeito Angelo Guerreiro reuniu a imprensa três-lagoense para divulgar dados referentes ao Coronavírus e informá-los sobre a decisão de dar férias compulsórias a algumas secretárias e, em outras, manter o funcionamento por meio período para aumentar a prevenção e dar continuidade à luta de enfrentamento ao vírus.





Os servidores das secretarias de Assistência Social; Educação e Cultura; Governo e Políticas Públicas; Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente e Agronegócio e Esporte, Juventude e Lazer terão férias compulsórias pelos próximos 15 dias a contar de segunda-feira (23).





Já os servidores das secretarias de Administração, Finanças, Saúde, Obras e Gabinete terão a carga horária reduzida pela metade (40h para 20h) no período das 07h às 11h. “Essa medida teve como objetivo aumentar o isolamento que é o melhor medicamento dessa prevenção contra o Coronavírus”, disse Cassiano.

Em seu discurso o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, agradeceu e parabenizou os profissionais de saúde que estão sendo verdadeiros guerreiros nesta empreitada de enfrentamento ao Codiv-19.





“Peço que os três-lagoenses respeitem esses profissionais que estão a frente desta luta. Enquanto muitos estão em casa se resguardando, eles estão nas Unidades de Saúde prontos para atender a todos. Meu muito obrigado por esse comprometimento”, disse Guerreiro.

O prefeito ainda fez um apelo à população. “Não compartilhem Fake News. Busquem nossos meios de comunicação que estão atualizados e com as informações certas para informar a todos. Não temos intenção de furtarmos informações ou mentirmos para a população. Estamos trabalhando com seriedade, com órgãos competentes, como o Ministério da Saúde.

Nos ajude com responsabilidade nesta luta de enfrentamento ao vírus”, enfatizou o prefeito.





Cassiano finalizou seu discurso deixando uma mensagem aos três-lagoenses. “Não procurem os serviços de atendimento à saúde por sintomas simples. Procure apenas com febre alta acima de 38 graus, tosse e principalmente falta de ar. Vamos juntos, com responsabilidade, disciplina, conhecimento técnico vencer essa pandemia do Coronavírus em nossa Cidade, em nosso país e no mundo”, finalizou.





ASSECOM