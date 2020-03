TRÊS LAGOAS| Nova sede do PROCON é inaugurada

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas já está instalado na nova sede, que foi inaugurada hoje pela manhã (03), realizando atendimentos à população em um local adequado e com acessibilidade para os consumidores que buscam o serviço.





O prédio que foi adquirido na gestão anterior foi entregue à população na presença de diversas autoridades, comemorando o início de uma nova fase do órgão que agora tem salas específicas e equipadas para todos os serviços prestados.





“Fico muito feliz por estar à frente do PROCON hoje e poder viver esse novo momento em Três Lagoas. Nos esforçamos muito pra chegar até aqui e continuaremos prestando o melhor serviço possível em defesa do consumidor de Três Lagoas”, afirmou Adenaldo Nunes, assessor especial do PROCON.





O prefeito Angelo Guerreiro ressaltou a importância de estar em um local adequado. “Aquele prédio já não atendia às necessidades do PROCON, e lutaremos sempre pra que nossos servidores estejam trabalhando em locais adequados e para que a população tenha um bom acesso ao serviço público”, comentou.





A nova sede conta com acomodações amplas, iluminadas e total acessibilidade ao consumidor, com salas de recepção, atendimento, audiência, fiscalização, assessoria jurídica, de reuniões, treinamento, setor cartorário, sala de treinamento, sala do diretor, e copa.





No ano de 2019 foram realizados 2.114 atendimentos, 1.058 audiências, 260 autos de infração, e 338 processos encaminhados para Assessoria Jurídica.





