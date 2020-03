TRÊS LAGOAS| Município forma Comitê Anticrise de prevenção ao Coronavírus

Em coletiva de Imprensa, realizada na manhã desta segunda-feira (16), na Diretoria de Comunicação, o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, anunciou que está sendo constituído o Comitê Anticrise do Coronavírus.





Esse Comitê deverá ser formado por representantes da Prefeitura, Igrejas, Sindicatos, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas e outros segmentos da sociedade civil organizada.





“Será um Comitê de prevenção para evitarmos contágios e expansão dos números de casos do Coronovírus”, resumiu o secretário Geral da Prefeitura de Três Lagoas, Cassiano Maia, que participou da coletiva de imprensa, juntamente com a secretária de Saúde, Angelina Zuque, e o vice-prefeito Paulo Salomão.





Esta é uma das várias medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura de Três Lagoas, diante da eventual evolução do quadro do Coronanírus, no Mundo, no Brasil, Estado de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas, já que “somos uma Cidade que faz divisa com o estado de São Paulo, onde existe o registro de muitos casos confirmados; possuímos várias indústrias onde trabalham mais de 20 mil pessoas, não só de Três Lagoas, mas de outros Estados e também de outros países “observou o prefeito.





MEDIDAS





Uma outra medida, já em vigor, anunciada na coletiva de imprensa, é a suspensão de todas as inaugurações e de todos os eventos que aglomerem pessoas, como atividades esportivas, promovidas pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) e as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV de Idosos “Tia Nega” e o funcionamento do Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”.





ESCOLAS





Por enquanto, continuam funcionando normalmente todas as Escolas e CEIs (Centros de Educação Infantil) da Rede Municipal de Ensino (REME).





“Estamos ainda aguardando manifestação oficial do Governo do Estado sobre o gerenciamento da crise frente ao Coronavírus. Por isso, estaremos realizando uma outra reunião, na tarde de hoje, para novas medidas”, anunciou o prefeito.





“A população não deve entrar em pânico, porque todas as medidas necessárias estarão sendo tomadas no seu devido tempo”, garantiu o prefeito de Três Lagoas.





SAIBA MAIS





Para mais informações e orientações em relação ao Covid-19 acesse este link









ASSECOM