TRÊS LAGOAS| FAMÍLIA ACOLHEDORA – Famílias participam de capacitação para habilitação do serviço de acolhimento

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, por meio da equipe da Diretoria de Proteção Social Especial, realizou encontro de capacitação e habilitação de novas famílias para participarem do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, na noite de sexta-feira (28) e no sábado (29).





A capacitação, incluindo roda de conversa de informações e partilha de experiências familiares entre os participantes, aconteceu na sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, na Rua Zuleide Perez Tabox, número 97, no Centro.





Esta é uma das importantes etapas do processo de habilitação de novas famílias para o serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, como explicou a coordenadora, pedagoga Flávia de Oliveira Silva Amorim.





Nesta habilitação, a equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, contou com o apoio, participação e parceria da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude.





“Três Lagoas vem se destacando no Estado de Mato Grosso do Sul, como Município pioneiro e destaque na implantação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. A habilitação de novas famílias é um processo lento, que exige atenção, seriedade e cuidados”, observou Flávia.





Famílias interessadas em participar podem comunicar-se com a equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, pelos telefones (67) 3929-1454 e (67) 99286-0561, ou pessoalmente, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na própria sede.

