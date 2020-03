Três jovens são executados dentro de carro em Antônio João

Vítimas seguiam para um bar quando foram abordadas por atiradores em moto.

Três jovens foram executados dentro de um carro na madrugada deste domingo (08), em Antônio João, a 301 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. Prima de uma vítima e namorada de outra, a sobrevivente de 22 anos desabafou nas redes sociais. "Quero acordar desse pesadelo e ver você sorrindo como sempre, brincado".

Segundo informações do boletim de ocorrência, a sobrevivente; Dhieyson da Silva Dias, de 20 anos; José Renato Portela dos Santos, de 21 e Tamilis Sanabria da Silva, também de 21, saíram de uma lanchonete por volta das 3h (de MS) e quando seguiam para um bar, foram abordados por dois homens em uma motocicleta, que atiraram em seguida.

Ao ouvir os primeiros tiros, Dhieyson abriu uma das portas de trás do veículo para a namorada sair. "Ele me empurrou para fora do carro. Salvou a minha vida", disse ao G1. Ela então correu e pediu ajuda.