Terça-feira será de tempo estável, com sol e máxima de 40ºC em MS

Sem aviso para chuva forte, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê sol entre poucas nuvens e ventos calmos para está terça-feira (10) em Mato Grosso do Sul. “As temperaturas estarão elevadas, próximo aos 40 °C em Corumbá”, informa o boletim meteorológico.





O alerta fica para a umidade relativa do ar baixa no período da tarde, “próxima de 30% em grande área e próxima aos 20% no centro-oeste e sudoeste do Estado” – cidades como Campo Grande, Aquidauana, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina.





Em Campo Grande, a máxima chega aos 34ºC e em Ribas do Rio Pardo, também na região central de Mato Grosso do Sul, aos 36ºC. Já em Japorã, no extremo sul, faz até 37ºC, e 35ºC em Sonora, no extremo norte. Para Aparecida do Taboado a previsão é de máxima de 36ºC.





