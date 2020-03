Terça-feira com máxima de 37°C em MS, mas Inmet diz que semana termina em frente fria

Dia de sol entre poucas nuvens e chuvas isoladas em poucas regiões darão lugar a queda de temperatura, diz Inmet

O dia será de sol e por enquanto os termômetros seguem elevados nesta terça-feira (31), último dia de março. É o que prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mas adianta que o fim da semana, início de abril, será celebrado com a chegada de uma frente fria. Da máxima de 37°C e mínima de 20°C nesta terça em Mato Grosso do Sul, o Instituto prevê transição para temperaturas entre máxima de 34°C e mínima de 16°C na sexta-feira (3)





Segundo o Inmet, até amanhã (1), o sol aparece sem muitos obstáculos, com poucas nuvens, e a chuva ainda ocorre isolada no oeste e norte de Mato Grosso do Sul, chance maior durante a as tardes.





A frente fria começa a atravessar o Estado já na quinta-feira (2), diz o Instituto. Ventos do sul instalam, então, temperaturas mais amenas nas regiões sul e centro de Mato Grosso do Sul, mas a ocorrência de chuva, segundo Inmet, será irrisória.





Na sexta-feira a previsão é de umidade baixa, a partir do sudeste, com a massa de ar seco que chega junto com a frente fria.





Temperaturas – Campo Grande registra máxima de 33°C e mínima de 22°C com céu claro e possibilidade de chuva isolada, a tarde, e tempo nublado durante a noite. Coxim e São Gabriel do Oeste, com as mesmas condições segundo o Inmet, têm máxima de 34°C e mínima de 21°C nesta terça.





Névoa seca atinge a região leste e as regiões sul e sudoeste nesta terça. Cidades do leste como Água Clara e Três Lagoas podem esperar temperaturas entre a máxima de 36°C e a mínima de 23°C. No sul, Dourados, Amambai e Ponta Porã registram temperatura máxima de 35°C e mínima de 20°C. Corumbá e Miranda podem esperar máxima de 37°C e mínima de 24°C, com chance de chuva isolada a tarde e tempo nublado a noite.









Por Izabela Sanchez