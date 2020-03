Suspensão temporária das reuniões não prejudica investigações da CPI da Energisa, diz Barbosinha

Os deputados que integram a CPI da Energisa deliberaram nesta terça-feira (17) por suspender os prazos para conclusão das investigações sobre as eventuais irregularidades nas contas de energia elétrica no Estado. O ato seguiu medida adotada, no mesmo dia, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que determinou o fechamento da Casa de Leis por 15 dias, devido ao aumento dos casos de contágio pelo coronavírus (Covid-19) em MS.





Apesar de os prazos de todas as Comissões, inclusive os da CPI estarem suspensos com o fechamento da Assembleia, os atos administrativos da CPI que estavam em andamento, continuam, segundo o deputado Barbosinha, vice-presidente da Comissão.





"Nesta quarta-feira (18) tem início a retirada dos relógios que passarão por ensaio de desempenho no laboratório do Departamento de Engenharia da USP São Carlos. As 200 unidades sorteadas serão removidas até o dia 26 de março e os especialistas da Universidade recebem os equipamentos no dia 27 deste mês para a perícia", explicou o vice-presidente da CPI.





A Energisa tem um prazo de sete dias úteis para retirar os 200 relógios.





Por: Luciana Bomfim