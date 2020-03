SIDROLÂNDIA| Toque de recolher tem 1° acidente e motorista é preso por embriaguez ao volante

Acidente ocorreu ontem à noite entre veículo e motor dirigida por menor de idade que sofreu traumatismo craniano

Colisão entre veículo e moto ocorreu ontem a noite em Sidrolândia ©Vanderi Tomé/Região News

O toque de recolher em Sidrolândia, registrou ontem a noite seu primeiro acidente de trânsito. Um motociclista menor de idade, que pilotava a motocicleta YBR-Factor de placa QAN-0261 (Campo Grande) foi surpreendido por um veículo Chevrolet Corsa de placa HRN-1460 de Anastácio O acidente ocorreu após decreto que proíbe aglomeração de pessoas em vias públicas e fecha bares, restaurantes e casas noturnas após as 20h em Sidrolândia.





O acidente foi registrado na Avenida Antero Lemes de Souza, por onde trafegava o motociclista P.F, de 16 anos, no cruzamento com a rua Acre, onde seguia sentido bairro/centro, o veículo conduzido por um homem ainda não identificado por volta das 22h deste sábado. De acordo com testemunhas o condutor do veículo avançou a preferencial e teria provocado o acidente.





No teste do bafômetro (etilômetro), foi constatado teor alcoólico de 0,40 mg/L de álcool no sangue e o condutor, foi preso em flagrante. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiro levou o adolescente para a unidade de pronto atendimento do hospital Elmiria Silvério Barbosa, e depois foi transferido para Campo Grande com suspeita de traumatismo craniano.





Por Rosana Siqueira