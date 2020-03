Show “Buteco do Gusttavo Lima” é adiado

Evento foi suspenso em razão da determinação das autoridades de evitar aglomerações

Marcado para o próximo sábado, dia 21, o show “Buteco do Gusttavo Lima” foi adiado pelos produtores, em razão das determinações das autoridades de saúde como forma de evitar o contágio pelo novo coronavírus. Em comunicado divulgado neste domingo (15), a Duts Emprendimentos Artísticos e a Balada Music informaram que em 48 horas estará disponível canal direto com informações para devolução dos valores dos ingressos.





O evento ocorreria no estádio Morenão e teria, além de Gusttavo Lima, a presença de Felipe Araújo, Leonardo e da dupla Bruno e Denner.





No comunicado, a informação é de que a decisão atende a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Grande.





Conforme escrito, o adiamento ocorre “em respeito à saúde e segurança de nossos clientes, fãs, artistas, funcionários, prestadores de serviços”





“Os ingressos adquiridos, bem como os ingressos oriundos de promoções e sorteios com rádios e televisão permanecem válidos para a nova data do evento a ser anunciado pela produtora”, diz o texto.





Fonte: campograndenews

Por: Por Marta Ferreira