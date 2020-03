Sexta-feira será de termômetros altos em todo MS

Previsão é solar para todo o Estado, chuvas, de sexta a domingo (8), podem alcançar apenas extremo norte e noroeste

O sol brilha forte sem barreiras logo que o dia amanhece em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (6). Será assim, diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em todo o Estado de sexta a segunda-feira (9), onde termômetros sobem e anunciam calor pleno em Mato Grosso do Sul.





A sexta-feira começa com máxima de 39°C no Estado e mínima de 19°C. O ápice será atingido na próxima segunda-feira, quando a temperatura máxima bate a casa dos 40°C no Estado. Em Campo Grande, a previsão para esta sexta de calor é máxima de 34°C e mínima de 21°C.





“Temperaturas elevadas” é como define o Instituto sobre a sexta que vem trazendo final de semana de muito calor, despedida de um verão muito quente em Mato Grosso do Sul. Se chover, diz o Instituto, será apenas nos extremos norte e noroeste do Estado.





Nas regiões – No norte, nesta sexta-feira, São Gabriel do Oeste tem máxima de 37°C e mínima 21°C e em Coxim, a máxima é de 35°C e a mínima, 20°C, e as possibilidades de chuva, apenas durante a tarde. Em Três Lagoas e Água Clara, na região leste, nada de chuva. A previsão é de muito sol e tempo aberto com temperaturas que ficam entre a máxima de 37°C e a mínima de 22°C.





No Pantanal, Corumbá acompanha a previsão do Estado com máxima de 39°C e mínima de 21°C. Em Dourados, Ponta Porã e Amambai, na região sul, a previsão, também sem chuva, é de máxima de 35°C e mínima de 20°C.





Por: Izabela Sanchez