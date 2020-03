SAÚDE| Campanha do Ministério da Saúde sobre o coronavírus é assinada pela Calia

Diante da chegada do coronavírus (Covid-19) ao Brasil, faz-se necessária uma ação contundente do Ministério da Saúde em torno do tema. Assim, além de orientar os profissionais de saúde em todo o país para lidar com a doença, o Ministério está lançando uma campanha para disseminar informação e combater as notícias falsas que têm circulado na Internet acerca do coronavírus no país. Afinal, a informação é a melhor forma de prevenção.





Com a campanha, o Ministério da Saúde busca divulgar em seus canais de comunicação e por meio de veículos de mídia, informações precisas sobre o coronavírus (Covid-19), esclarecendo à população como se proteger e proteger suas famílias, como o vírus é transmitido, como evitar a contaminação, quais são os sintomas da doença e o que fazer em caso de suspeita de contágio, colocando-se sempre como principal fonte de informação e combate ao coronavírus.





Quanto às fake news, o Ministério da Saúde tem uma página e um canal de WhatsApp para desmistificar as notícias falsas que têm circulado nas redes sobre saúde. Por meio deles, a população pode verificar a veracidade das informações que recebe no site do próprio Ministério e pelo Saúde Sem Fake News: (61) 999289-4640.





Também há comunicação direcionada àqueles que estavam viajando ou irão viajar para países ou cidades com ocorrência de coronavírus (Covid-19).





A estratégia de comunicação tem como base o conhecimento técnico do Ministério, bem como todas as informações que vêm sendo levantadas ao redor do mundo. Além disso, o Ministério da Saúde vem atualizando constantemente seu site com as informações sobre o coronavírus (Covid-19) e buscando esclarecer as dúvidas e questionamentos da população em suas redes.













ASSECOM/CALIA