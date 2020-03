Sargento acusado de estupro é transferido para Presídio Militar

À polícia, vitima, de 22 anos, contou que o policial tentou violentá-la e colocou um revólver em sua boca

Complexo onde fica o Presídio Militar de Campo Grande ©DIVULGAÇÃO/PM

O sargento da Polícia Militar, de 43 anos, preso ontem (13) após ser acusado de tentar estuprar uma jovem, de 22 anos, foi encaminhado para o Presídio Militar Estadual, no complexo penitenciário de Campo Grande. Em nota a Polícia Militar informou que está adotando "todos procedimentos administrativos e legais pertinentes" ao caso.





"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul não coaduna com nenhum tipo de desvios por parte dos seus policiais militares, procedendo à apuração de todas as possíveis irregularidades de que tem conhecimento, preservando o direito ao contraditório e a ampla defesa, buscando promover o respeito às leis e regulamentos e trabalhando incansavelmente pela preservação da ordem pública", completou a corporação, via assessoria de imprensa.





O caso - O sargento foi preso em flagrante na madrugada de sexta-feira (13) e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A jovem contou à polícia que estava deixando uma tabacaria quando foi abordada pelo homem que se apresentou como motorista de aplicativo. Ela solicitou uma carona paga e pouco tempo depois percebeu uma mudança no trajeto. Conforme o relato, o homem teria a levado para a casa dele, onde tentou violentá-la.





Ele chegou a colocar um revólver na boca da jovem que conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda. A PM foi ao local, residência no bairro Monte Castelo, e o sargento preso em flagrante. Na casa dele, além da arma funcional foi localizado um revólver calibre .38 sem registro. A arma foi apreendida.





Na delegacia, o sargento contou ter conhecido a jovem em uma festa e após os dois trocarem beijos decidiu levá-la para a casa dele. Segundo ele, em determinado momento ela ficou completamente alterada e saiu correndo pelo condomínio. Ele disse ter deixado ela ir embora e dormiu. O militar contou ainda que estava acompanhando de um amigo antes de sair com a jovem.









