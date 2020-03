São Gabriel do Oeste recebe primeira edição do “MS Que Construímos”

Evento realizado pelo Sebrae e instituições irá divulgar melhorias em políticas públicas, abordando Lei da Liberdade Econômica e acesso ao crédito

Evento irá reunir empresários, lideranças locais, gestores públicos, entre outros

No dia 20 de março, São Gabriel do Oeste recebe a primeira edição do “MS Que Construímos”, evento realizado pelo Sebrae para apresentar as últimas novidades em políticas públicas para a melhoria do ambiente de negócios. A programação reúne uma série de ações para o desenvolvimento regional, aliando desburocratização, mobilização de lideranças e acesso ao crédito.





O lançamento das iniciativas acontece às 9h no CTG Chama Crioula (Rua Antônio João, 51), onde são esperadas cerca de 300 pessoas, incluindo representantes do Governo do Estado, prefeitos da região Norte de Mato Grosso do Sul, gestores públicos e empresários. O evento também terá a participação do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, composto pelas federações que representam o setor produtivo do estado.





“O MS Que Construímos é a solidificação das ações que realizamos para criar um ambiente de negócios favorável. Iremos divulgar as inovações neste cenário e auxiliar o poder público nestas novidades em gestão e políticas públicas, que vieram para desburocratizar e facilitar a vida dos empresários. Levando informação e mobilizando o interior, vamos contribuir para o desenvolvimento do estado”, afirma o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





A programação inclui a realização de palestras sobre as principais mudanças trazidas pela Lei da Liberdade Econômica, legislação que reduz a burocracia no Estado e fomenta a atividade empresarial; o sistema financeiro do futuro e as novas alternativas de crédito disponíveis para os pequenos negócios; o “selo arte”, e seus desafios para a produção artesanal; entre outros.





Movimento Norte Forte MS/2030





Ainda no dia do evento, como parte da programação, o Movimento Norte Forte MS/2030 e o Sebrae vão lançar o Plano de Desenvolvimento da Região Norte de Mato Grosso do Sul. A iniciativa contempla ações para fortalecer a região até 2030. Elas foram criadas de forma conjunta pelas lideranças empresariais e gestores públicos municipais que participaram do programa LIDER – Liderança Para o Desenvolvimento, idealizado pelo Sebrae para estimular o desenvolvimento de lideranças locais.





Os interessados em participar do MS Que Construímos em São Gabriel do Oeste podem se inscrever por meio deste link . O evento é gratuito e aberto para a população. Além do município, o Sebrae levará a programação para pelo menos outras 10 cidades de MS.





Programação





9h às 10h30 - Lançamento do Norte Forte MS 2030





10h30 às 11h30 - Sistema financeiro do futuro e as novas alternativas de crédito





11h30 às 13h30 - Intervalo para o almoço





13h30 - Palestra: Lei da Liberdade Econômica, entenda as principais mudanças





14h30 - Palestra: Lei do Selo Arte e seus desafios





15h30 - Palestra: Nova Lei de Licitação - Como se adequar à realidade









