Sábado será de temperatura até 33ºC e pancadas de chuva em MS

Em Campo Grande, há previsão de chuva no fim de semana e máxima de 28ºC

A previsão para hoje em Mato Grosso do Sul é de temperatura até 33ºC e áreas nubladas, com pancadas de chuva na região norte. Em Campo Grande, a máxima será de 28ºC e, no domingo, 29ºC.





O Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia) indica altas temperaturas e pancadas de chuvas isoladas no decorrer da semana. A previsão para o Estado, até terça-feira (24) é de máxima entre 34ºC e 35ºC.





Em Campo Grande, o domingo tem temperatura um pouco mais amena, 29ºC, mas sobe no início da semana, chegando a 31ºC na terça-feira e, neste caso, sem previsão e pancadas de chuva.





Por Silvia Frias