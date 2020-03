Resultado da Nota MS Premiada sai nesta terça-feira (3)

Vencedores têm 90 dias para resgatar o prêmio

Hoje, às 9h, a Secretaria Estadual de Fazenda deverá divulgar o resultado do programa Nota MS Premiada. O primeiro sorteio das dezenas premiadas ocorreu no sábado, com o sorteio da Mega Sena.





São os mesmos números da Mega, só que pela Nota MS Premiada valem para um universo de pessoas diferentes das que concorreram na loteria. O consumidor que for sorteado tem o prazo de 90 dias para pegar o prêmio.





No momento da emissão do documento fiscal são geradas oito dezenas aleatórias, das quais o consumidor poderá acertar seis, e dividir o valor de R$ 100 mil se houver outros ganhadores. Para os que acertarem a quina será dividido R$ 200 mil. Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil será somado aos R$ 200 mil, totalizando R$ 300 mil, que serão divididos com os acertadores da quina.





Por: Thiago Gomes