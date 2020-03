Quinta-feira com máxima de 36°C em MS, chuva começa a chegar pela região sul

Previsão do Inmet é que chuva comece pela região sul e vá se espalhando pelo resto de Mato Grosso do Sul até o final de semana

Mais baixa do que nos últimos dias, a temperatura máxima em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (19), de acordo com Inmet (Instituto Nacional d Meteorologia), é de 36°C, com mínima de 21°C. Segundo o Instituto, nesta quinta pancadas de chuva com trovoadas começam na região sul do Estado.





Para esta região, a previsão é de temperaturas entre a máxima de 31°C e a mínima de 21°C, em cidades como Dourados, Ponta Porã e Amambai. Nas outras regiões, segundo o Inmet, a chuva chega nos próximos dias.





Frente fria - Uma frente fria atua no sul e centro do estado. A alta de nebulosidade e formação de nuvens carregadas ocorre em razão da mudança na direção dos ventos que levam umidade ao oceano. Conforme o Inmet, “os ventos de norte passam para ventos de sul”, o que provoca entrada de alta pressão na retaguarda da frente fria.





Assim, pontua o Instituto, pancadas de chuva com trovoadas chegam a partir do sul do estado. Na sexta-feira (20) a frente fria se desloca para o oceano. Até lá, por esse percurso, leva umidade para o centro e o norte de Mato Grosso do Sul. É assim que ocorrem chuvas com trovoadas nessas regiões.





Enquanto a nebulosidade deve diminuir no sul, no sábado (21), as pancadas de chuva se concentram no centro-norte e nordeste e noroeste do estado. Nas demais áreas, a previsão do Inmet é de dia de sol com poucas nuvens. No domingo (22) ocorrem pancadas de chuva, especialmente no norte do estado, diz a previsão, em razão do calor e da umidade ainda disponível.





Temperaturas – Nesta quinta-feira, o Inmet prevê máxima de 30 e mínima de 23 graus em Campo Grande. No centro norte, São Gabriel do Oeste e Coxim podem esperar temperaturas entre a máxima de 34°C e 22°C. Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia, na região leste, registram máxima de 36°C e mínima de 24°C. No Pantanal, Corumbá e Miranda podem esperar que os termômetros fiquem entre a máxima de 35°C e a mínima de 24°C.





Por Izabela Sanchez