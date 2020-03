Céu claro na Capital, as altas temperaturas se estendem para o interior

©REPRODUÇÃO A quinta-feira (5) será de predomínio de céu claro durante todo o dia em Campo Grande. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima é de 33ºC na Capital e também em Dourados e Ponta Porã. Na região leste, os termômetros podem marcar até 36ºC em Três Lagoas.





O calor também predomina em outros municípios de Mato Grosso do Sul e conforme o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos) a chance de chover forte é quase mínima, embora Ponta Porã e Dourados possam aparecer nuvens durante a tarde e a noite.





No norte, São Gabriel do Oeste terá máxima de 37ºC, com possíveis chuvas isoladas para o período da tarde.





Por: Danielle Errobidarte