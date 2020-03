Quem é o melhor da história: Jon Jones ou Anderson Silva?

Lutadores de jiu-jitsu divergem nas opiniões

O Mixed Marcial Arts (MMA) é a luta mais famosa nos últimos 20 anos no mundo inteiro. Por ela, passaram diversos lutadores, como o ídolo brasileiro Anderson Silva, que ainda está na ativa e ficou quase 11 anos invicto na modalidade e na nova geração, o grande nome é Jon Jones, que nunca perdeu nenhuma luta no principal evento da modalidade, o Ultimate Fighting Championship (UFC).





As opiniões no mundo do jiu-jitsu são bem divididas. De acordo com o lutador Anderson Rodrigues Soares, o americano é muito superior ao brasileiro. “Não existe comparação. O Jon Jones varreu a categoria meio pesado (até 93 kg) -- inclusive, os adversários que ele enfrentou tinham uma técnica mais apurada”, explicou.





Porém, na opinião de Diogo Almeida, também lutador, Anderson Silva sempre foi o melhor. “A luta envolve diversos fatores e, na questão de entretenimento, o brasileiro foi insuperável. Ele tinha um ar de invencibilidade, um grande lutador, com certeza um dos melhores que já ví. Só acho que o preparo físico do americano é melhor do que o do brasileiro”, contou.





Preparação física





Algo muito importante na vida do lutador é a preparação física. Nos anos 90, os treinos eram baseados mais na luta e na alimentação. Atualmente, a modificação está presente na vida de todos os atletas. Com uma suplementação, a introdução do whey protein pode ajudar a equilibrar e repor todas as energias necessárias para o dia a dia de um lutador.





Card dos lutadores





Os lutadores estão no Hall da Fama do Esporte e possuem lutas memoráveis contra grandes lutadores. Confira o cartel no MMA de cada lutador:





Jon Jones (Bones):





Cartel:





26 Vitórias





0 Empates





1 Derrota





Vitórias:





10 Nocautes (38%)





6 Finalizações (23%)





10 Decisões dos juizes (38%)





0 Outras (0%)





Derrotas:





0 Nocautes (0%)





0 Finalizações (0%)





0 Decisões dos juizes (0%)





1 Outras (100%) N/C 1





Equipe:





Jackson-Wink MMA





Altura:





193.04 cm





Peso:





92.99 kg





Data de nascimento:





19/07/1987





Cidade: Rochester, New York





Anderson Silva (Spider):





Cartel:





34 Vitórias





0 Empates





10 Derrotas





Vitórias:





23 Nocautes (68%)





3 Finalizações (9%)





8 Decisões dos juizes (24%)





0 Outras (0%)





Derrotas:





3 Nocautes (30%)





2 Finalizações (20%)





4 Decisões dos juizes (40%)





1 Outras (10%) N/C 1





Equipe:





Team Nogueira / X-Gym / Killer Bees









Altura:





187.96 cm





Peso:





83.91 kg





Data de nascimento:





14/04/1975





Cidade: Curitiba, Paraná





País: Brazil