Quanto o Coronavírus influencia no mercado brasileiro?

A cidade de Wuhan, na China - segunda maior economia do mundo - foi o epicentro da grande epidemia do coronavírus que se espalha por outros continentes desde janeiro. Só no país asiático, até o momento, mais de 80 mil pessoas foram infectadas com a doença, ocasionando 17 mortes.





Uma das medidas tomadas para combater o surto é a severa restrição de pessoas por todo o país, culminando diretamente na redução a fabricação de produtos para exportação. Atualmente, a China é responsável por 16% do PIB global, impactando na bolsa de valores de todo o mundo, já que, por falta de segurança, investidores tiraram dinheiro do mercado de renda variável.





Aqui no Brasil, um grande exemplo do reflexo do coronavírus no mercado está na indústria automobilística. Segundo a Anfavea (Associação Nacional de Veículos Automotores), o gigante asiático é supridor de 13% de todos componentes importados pela indústria veicular. Com a quase paralisação do setor de autopeças chinês, o atual estoque de algumas importadores pelo Brasil têm grandes chances de serem esgotadas ainda no final de março.





Consultor de empresas e especialista em vendas, Marcelo Reis fala sobre os impactos atuais da doença em todo o mercado nacional e projeta o restante do ano, explicando os resquícios da COVID-19 na economia em 2020.





Por: Felipe Massoni