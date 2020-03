Prorrogadas inscrições para programa ALI, que concederá bolsas de R$ 4 mil

Além do prazo maior, agora, profissionais graduados em Tecnologia em Processos Gerenciais, Turismo, Design e Nutrição também podem participar





Foram prorrogadas as inscrições para a seleção pública do programa ALI - Agentes Locais de Inovação em Mato Grosso do Sul, que prevê bolsas de R$ 4 mil para os selecionados. Agora, os interessados têm até o dia 26 de março para entrar na Loja Virtual do Sebrae e efetuar a inscrição, que tem investimento de R$ 60,00.





O edital ALI é uma iniciativa entre o Sebrae, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect). Os bolsistas irão atuar como agentes em micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul, por meio de criação e entrega de soluções inovadoras.





No total, são ofertadas 75 vagas, sendo 25 para cadastro reserva. As bolsas serão pagas por até 25 meses, com oportunidades disponíveis nos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Bonito, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Aquidauana, Naviraí, Maracaju, Coxim, Costa Rica, Aparecida do Taboado, Corumbá, São Gabriel do Oeste e Paranaíba.





Para participar, o candidato precisa ter concluído a graduação a partir de 2011 e ter experiência comprovada de, no mínimo, seis meses como profissional de nível superior, nas áreas: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Sistemas de Informação, Tecnologia em Processos Gerenciais, Turismo, Design e Nutrição.





Projeto ALI





Com objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação os pequenos negócios, o Projeto ALI orienta de forma proativa, gratuita e personalizada as micro e pequenas empresas. Ao longo de 10 anos, o ALI implementou mais de oito mil bolsas e acompanhou mais de 165 mil pequenos negócios no país.





O acompanhamento pelo projeto busca resultados concretos para as empresas participantes, entre eles, aumento de receita, redução de custos e crescimento da produtividade.





ASSECOM/SEBRAE-MS