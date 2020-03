Por precaução, Sanesul suspende atendimento ao público a partir de segunda-feira (23)

A Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul suspende o atendimento presencial ao público a partir de segunda-feira, 23, como ação preventiva interna, visando amenizar as possibilidades de contágio de seus colaboradores pelo coronavírus. A medida visa atender os decretos estadual de restrição, contenção e prevenção do avanço da COVID-19, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional, pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da infecção humana que vem provocando mortes e mudando a rotina das pessoas em diversos países do mundo, no Brasil e também aqui em Mato Grosso do Sul.





A suspensão do atendimento ao público se mostrou necessária devido ao fato de os escritórios da empresa receberem um grande número de pessoas diariamente.





O atendimento ficará suspenso inicialmente pelo prazo de 15 dias e, nesse período, os serviços de atendimento presencial ao público da Sanesul ficará vedado na Sede Administrativa em Campo Grande e em todas as agências/escritórios nos diversos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.





Apenas servidores da empresa e pessoal terceirizado no exercício das atividades contratuais, terão acesso às dependências dos escritórios da Companhia e a circulação será limitada aos empregados que não se enquadram nas hipóteses de dispensas obrigatórias previstas pela Diretoria da Sanesul.





A liberação laboral interna das atividades de área comercial ou seja, que não cause impacto e/ou prejudique o atendimento da empresa, serão avaliadas pelos gerentes Regional e Comercial. Durante esse período, o atendimento se dará exclusivamente por meio dos canais corporativos digitais de atendimento.





As diretrizes e orientações contidas na CIRCULAR que suspendeu o atendimento ao público da Sanesul pode ainda sofrer alteração de acordo com as mudanças no cenário epidemiológico e nas normativas direcionadas para o enfrentamento da Covid-19.





Abaixo estão os links de atendimento externo que atenderão as demandas da população.





Para baixar o APP SANESUL clique neste link





Atendimento do CALL CENTER gratuito e 24 horas: 0800 67 10 60





Dúvidas e informações dos serviços na Agência Virtual









ASSECOM