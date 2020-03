PONTA PORÃ| Prefeitura flexibiliza horário comércio local funciona das 9h às 16 horas

©ARQUIVO A Prefeitura de Ponta Porã decidiu flexibilizar o funcionamento das atividades comerciais. O novo decreto põe fim a quarentena de forma parcial e estabelece horário de funcionamento das 9h às 16 horas. No entanto, o toque de recolher continua valendo para o horário das 20h às 4h.





Conforme a prefeitura, a medida será válida mediante o “cumprimento rigoroso de protocolos de segurança sanitária, emitidos pela Secretaria e Ministério da Saúde, que serão permanentemente fiscalizados”.





A decisão, tomada pelo prefeito Helio Peluffo Filho, após reunião com comerciantes, foi publicado em Diário Oficial do Município Extra de ontem.





Conforme o decreto, o funcionamento de restaurantes, conveniências, lanchonetes, cafés, padarias e estabelecimentos congêneres poderá ser feito no próprio estabelecimento, desde que mantido um espaçamento mínimo de dois metros entre as mesas.





Os salões de beleza, centros de estética, esmaltarias, barbearias, “spas” e estabelecimentos congêneres, poderão atender somente mediante agendamento prévio, com restrição de público no seu interior, evitando filas de espera e aglomerações.





Já as obras de construção civil ficam limitadas à mão de obra de, no máximo, 10 trabalhadores, sob pena de cassação do alvará de construção e demais penalidades.





A decisão da prefeitura tomou em consideração que, das 12 amostras colhidas de suspeitos de Covid-19 em Ponta Porã deram negativas. O município tem uma pessoa infectada pela doença e o vírus foi contraído na Itália.





No decreto, o prefeito ainda mencionou “a necessidade de retomar as atividades econômicas, manter empregos e renda, reivindicação da classe empresarial com apoio de dois terços da população”.





Ainda conforme o decreto, a flexibilização se mantém por tempo indeterminado, podendo sofrer alterações a qualquer tempo conforme são atualizados os dados da pandemia de Coronavírus.





RURALNEWSMS