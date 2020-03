Polícia investiga ligação de assassinato com casas de jogos e agiotagem

Crime aconteceu no início da noite de quinta-feira (19) ontem em Dourados

Agentes da Polícia Civil de Dourados investiga se a execução do médico veterinário e produtor rural Silvio César Polônio, de 47 anos, está relacionada com casas de jogos ou agiotagem. O assassinato aconteceu no início da noite de quinta-feira (19), quando a vítima sua casa, na rua Guaratuba, no 3º Plano em Dourados.





A linha de investigação apontada pela polícia é citada no boletim de ocorrência, com base em levantamentos feito no local do crime. De acordo com informações apuradas pela perícia técnica, “a vítima apresentava várias perfurações de arma de fogo (pelo menos 14)”.





Ainda, de acordo com o boletim, a vítima estava na caminhonete S-10, branca, quando dois homens chegaram e os três começaram a discutir. Em seguida foram disparados quatro tiros em direção à vítima, que saiu com a caminhonete e atravessou o canteiro central da Avenida Presidente Vargas, invadiu uma casa localizada do outro lado da rua.





Os autores foram atrás da vítima e efetuaram outros disparos, causando a morte da vítima. Testemunhas disseram à polícia que um dos suspeitos entrou em uma Ford F-250 prata e fugiu no sentido Centro.

