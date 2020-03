Polícia encontra corpo de contador que estava desaparecido e prende 2 por assassinato

Aparecido Ferreira da Silva fio visto pela última vez na terça-feira, dia 24 de março. Detalhes do caso ainda não foram divulgados

As investigações sobre o desaparecimento de Aparecido Ferreira da Silva, de 49 anos, constataram que contador foi assassinado. Conforme informações preliminares obtidas pelo site Campo Grande News, duas pessoas já estão presas pelo crime.





O corpo do contador foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 26 de março. A informação é que dois suspeito de envolvimento no assassinato foram presos por equipes da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio) Não há ainda detalhes do que posso ter motivado o crime.





Aparecido foi visto pela última vez na terça-feira, dia 21 de março. Segundo a família, ele saiu de casa para levar um botijão de gás para uma amiga, na Avenida Tiradentes, Bairro Taveirópolis. Depois avisou a esposa que iria até a Prefeitura e visitar alguns clientes. O contato foi feito por mensagem, por volta das 12h15.





A família ligou várias vezes para o telefone de Aparecido, mas ele não atendeu ou respondeu as mensagens. Um boletim de ocorrência então foi feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Centro de Campo Grande.





Conforme o registro, quando saiu de casa, Ferreira usava uniforme do escritório que trabalha, camiseta de cor vermelha, calça jeans e tênis. Ele deixou o local no veículo da família, modelo Chevrolet Celta.





