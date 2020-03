Pesquisa mostra que compensa ter um plano de saúde

Procedimentos médicos realizados na rede particular requer alto investimento, mas com um plano de saúde é possível reduzir o custo, como aponta pesquisa do PlanodeSaude.net .

Algumas pessoas consideram o plano de saúde como um gasto desnecessário, enquanto outras entendem como investimento primordial. Mas, será que compensa mesmo ter um plano de saúde?





Uma pesquisa realizada pelo PlanodeSaude apontou que sim, ao considerar um levantamento de gastos com as principais despesas médicas.





Custos de saúde com e sem o plano de saúde





Pessoas saudáveis e sem nenhum histórico de doenças genéticas tendem a considerar o plano de saúde como um gasto desnecessário. Mas um levantamento que considerou os procedimentos médicos mais realizados em hospitais e clínicas particulares, aponta que esse é um investimento que traz vantagens a curto e longo prazo.





Embora muitos usuários utilizam o plano apenas para consultas e exames de rotina, sabem que estarão, inclusive, financeiramente protegidos caso ocorra alguma emergência médica. Além da exposição a vírus, bactérias e acidentes (domésticos ou não), outros fatores ocasionais podem afetar a saúde.





Ao contar com atendimento em redes particulares, o usuário de plano de saúde não precisa passar pela longa espera no atendimento emergencial.





E, conforme a pesquisa, aqueles que optam por pagar pelo atendimento de forma particular (consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e outros), poderiam economizar muito mais com um plano de saúde.





Veja alguns levantamentos, com o preço médio de algumas despesas comuns em saúde!





O levantamento aponta que o custo médio do plano de saúde para gestante, mensal, varia de R$ 210,31 a R$ 910,79. No geral, o preço do plano de saúde individual varia entre R$ 121,10 a R$ 5.990,01, mensal.





No plano oferecido pelas empresas, alguns funcionários ficam com dúvida entre aderir ou não. Porém, quando procuram pela opção, acabam por se conscientizarem de que compensa ter um plano de saúde empresarial. Isso ocorre por conta dos benefícios e vantagens, já que as coberturas costumam ser mais amplas e os preços menores.













São muitos os fatores que influenciam no preço do plano de saúde, sendo eles: coberturas contratadas, tipos (empresarial, familiar, individual e outros), doenças pré-existentes, entre outros, além do estado e região de cobertura, bem como a operadora de plano de saúde.





Compensa ter um plano de saúde?





Com esses valores como base, a pesquisa do PlanodeSaude aponta que sim, compensa ter um plano de saúde. Vale ressaltar sobre a importância de se atentar em contratar uma operadora renomada e verificar o contrato antes de assinar.





Sobre o PlanodeSaude.net





PlanodeSaude é um guia independente que ajuda o leitor a escolher um bom plano de saúde e sanar diversas dúvidas sobre a área da saúde. Com o objetivo de oferecer as melhores propostas do mercado, de forma com que o cliente possa comparar preço e coberturas, o site possui parceria com uma rede de corretores do Brasil todo. Estes trabalham com as principais operadoras de planos de saúde.