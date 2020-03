PANDEMIA| Primeiro caso de coronavírus em Dourados, jovem se infectou em Campo Grande

Vigilância Epidemiológica estadual já tinha alertado sobre o caso

O jovem douradense de 21 anos que testou positivo para a doença no município manteve contato com paciente infectado na capital. A Vigilância Epidemiológica estadual alertou as autoridades de Dourados para o problema.





“Esse paciente que foi diagnosticado positivo em Dourados teve contato com paciente positivo de Campo Grande. Fomos acionados pela Vigilância Epidemiológica do Estado para fazermos a busca nesse paciente”, disse o farmacêutico Emerson Eduardo Correa, do Núcleo de Vigilância em Saúde da Prefeitura.





Segundo Emerson, as orientações foram seguidas e o rapaz foi localizado. “Ele estava com sintomas no segundo ou terceiro dia, mas já estava isolado socialmente. Fizemos a busca desse paciente, todas as orientações, isolamento domiciliar e a coleta da amostra e enviamos para Campo Grande”, disse o farmacêutico.





“O paciente está bem e encontra-se em isolamento domiciliar. Ele está sendo monitorado pela Prefeitura e está seguindo todas as recomendações estabelecidas pelo protocolo do Ministério da Saúde”, explicou Emerson, ressaltando que os familiares que moram com ele também estão sendo acompanhados.





Por motivos de segurança, as informações pessoais sobre o paciente estão sendo mantidas em sigilo pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus.





Fonte: Midiamax Por: Marcos Morandi