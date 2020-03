PANDEMIA| Estado confirma 9 casos de coronavírus e o 1º fora de Campo Grande

Novo Boletim Epidemiológico do coronavírus traz 9 casos confirmados da covid-19 em Mato Grosso do Sul. São mais dois em relação ao levantamento de ontem e o primeiro caso fora de Campo Grande.

A primeira cidade do interior a registrar a doença oficialmente é Sidrolândia. Uma mulher de 42 anos, que esteve na Europa, foi atendida no dia 17 de março no hospital da cidade, com tosse, dores de cabeça, dores pelo corpo e coriza. Ela ficou 21 dias viajando e passou pela França, Espanha e Portugal.