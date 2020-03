Pacote de obras para todo o MS será lançado hoje pelo governador

Pacote de obras para todos os municípios de Mato Grosso do Sul será lançado hoje pelo governador Reinaldo Azambuja. Com a presença de autoridades de todas as regiões do Estado, a solenidade será realizada a partir das 19h no Centro de Convenções Albano Franco, na Avenida Mato Grosso. Antes, às 18h, será concedida entrevista coletiva à imprensa para detalhamento das ações.





As ações a serem elencadas pelo programa são resultado de audiências com lideranças das 79 cidades sul-mato-grossenses – vereadores, prefeitos e deputados. Além disso, serão lançadas obras que fazem parte do planejamento do Governo.





Planejado para o triênio 2020/2022, o pacote de investimentos vai estruturar os setores de infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, entre outras áreas. Os recursos prometem melhorar a vida de 2,7 milhões de pessoas que vivem em Mato Grosso do Sul, conforme estimativa do IBGE em 2019.

©DIVULGAÇÃO





Por: Bruno Chaves