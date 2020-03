Obras de asfaltamento da MS-316 entre Paraíso e Costa Rica saem do papel com previsão de entrega em 2020

O Governador Reinaldo Azambuja lançou a pavimentação asfáltica da MS-316 entre Paraíso das Águas e Costa Rica durante atividades alusivas à campanha “Governo Presente”. A repercussão positiva é surpreendente nas redes sociais da cidade porque os moradores estão orgulhosos das conquistas da administração que se mostra austera nos gastos, competente na aplicação dos recursos públicos e habilidade política acima da média para atrair parcerias com ministros, deputados e o Governo do Estado.





MS-316 SAI DO PAPEL - O município “Caçula” de MS tem mais empreendimentos, obras e prestígio político que muitas cidades com mais de 50 anos. Além de lançar a obra o governador já tinha autorizado a elaboração do projeto do traçado da MS-316 pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A notícia é muito importante para os moradores de Paraíso das Águas / Costa Rica neste empreendimento com término previsto até o final deste ano. A vicinal poeirenta será substituída por uma estrada asfaltada, novinha em folha e segura.





MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE - Paraíso das Águas esteve representada pelo prefeito Ivan Xixi, vice Ocesino, vereadores, secretários municipais, equipe da Administração Municipal e representantes da comunidade na última sexta-feira (6). O asfaltamento dos cerca de 60 Km da MS-316 entre os municípios de Paraíso das Águas e Costa Rica é um antigo sonho da comunidade paraisense e trará mais desenvolvimento para toda a região.





ASSECOM