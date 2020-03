NOVA ANDRADINA| Aprovado na Câmara projeto que vai financiar R$ 5 milhões para trocar lâmpadas de led

Votaram contra os vereadores, Deildo Piscineiro, Marião da Saúde, Dr. Sandro Hoici e Quemuel Alencar

A Câmara Municipal de Nova Andradina aprovou, por 7x4, o projeto de Lei de Nº 03 que trata da autorização do Executivo para contratar operação de crédito com a CEF (Caixa Econômica Federal) de até R$ 5 milhões por meio do programa Finisa (Financiamento para Infraestrutura e Saneamento).





De acordo com a mensagem do projeto de lei encaminhado ao Legislativo, o objetivo é “melhorar a infraestrutura da cidade com a substituição das lâmpadas de mercúrio por LED”, como versa o documento





Quando o projeto entrou em pauta, durante a sessão ordinária desta terça-feira (24), houve discussão entre os parlamentares entre os prós e contra.





Segundo a prefeitura, o plano é fazer a troca de 6.995 pontos por lâmpadas de LED e obter economia equivalente a 30% e com isso, conseguir honrar o pagamento do financiamento obtido junto ao banco. A carência para o início do pagamento é de 24 meses, ou seja, o município pagaria a primeira parcela somente a partir de 2023.





Confira como votou cada vereador:

Amarelinho: só vota em caso de empate;

Aírton Castro: a favor;

Antônio Tomaz: a favor;

Joana Darc: a favor;

João Dan: a favor;

Ricardo Lima: a favor;

Robertinho Pereira: a favor;

Valmirá do Pax: a favor;

Deildo Piscineiro: contra; Marião da Saúde: contra; Quemuel Alencar: contra; Sandro Hoici: contra;

Wilson Almeida: faltou.





Fonte: JORNAL DA NOVA