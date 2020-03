NOTA MS PREMIADA| Dois vencedores do prêmio principal e vão dividir a quantia de R$ 100 mil

Outras 293 pessoas acertaram a "quina" e vão dividir o prêmio de R$ 200 mil, que resultará em R$ 682,59 para cada.

Sefaz MS e Governo do Estado anunciam primeiros ganhadores da Nota MS Premiada — Foto: Mariana Cintra/TV Morena

Os vencedores do prêmio principal do sorteio da Nota MS Premiada de janeiro gastaram, juntos, apenas R$ 39,82 e vão levar a bolada de R$ 50 mil, cada, por solicitarem o CPF na nota fiscal. Os dois vencedores fizeram compras em Campo Grande e Maracaju e gastaram, respectivamente, R$ 28,90 (na Leroy Merlin) e R$ 10,92 (no Supermercado Estrela).





As informações sobre os vencedores foi divulgada na manhã desta terça-feira (3), durante a coletiva de imprensa sobre a premiação de janeiro do programa estadual Nota MS Premiada, que concede prêmios de até R$ 300 mil a contribuintes que exigirem inclusão do CPF nas notas fiscais.

O titular da Sefaz-MS, Felipe Mattos, durante coletiva sobre a Nota Premiada ©Mylena Rocha

Durante a coletiva, o titular da Sefaz-MS (Secretaria de Fazenda do Estado), Felipe Mattos, afirmou que foram emitidas 5,227 milhões de notas com CPF no mês de janeiro, o que corresponde a 17.5% do total. Para a pasta, o número é um sucesso.





“Encaramos como um sucesso, pois normalmente a média é de 9%. No Paraná, por exemplo, há um programa semelhantes de mais de dez anos que até restitui ao contribuinte uma quantia das notas. Lá, eles conseguem 26%”, pontuou Mattos.





Sorteio





Os vencedores que dividirão o prêmio principal, de R$ 100 mil, acertaram as mesmas dezenas que as sorteadas no último sábado no concurso da Mega Sena – os números são automaticamente cadastrados nas notas fiscais para as quais a inclusão do CPF é solicitada. Além deles, outras 293 pessoas acertaram a “quina” e vão dividir o prêmio de R$ 200 mil, que resultará em R$ 682,59 para cada.





Qualquer valor pode participar do programa estadual, basta exigir a inclusão do CPF. Prova disso é um dos ganhadores da quina, que vai levar R$ 682,59 após ter comprado um analgésico ao custo de R$ 1.69, na Drogaria Max Popular, em Dourados.





Ao todo, compras realizadas em 42 municípios foram contempladas. Dos 295 acertadores de dezenas, 142 são de Campo Grande, inclusive um dos ganhadores da bolada de R$ 100 mil. A lista com os CPF vencedores já está disponível no site da Nota MS Premiada





Instabilidade





Após o sorteio da Mega Sena, ocorrido na noite do último sábado (29 de fevereiro), o sistema da Sefaz enfrentou instabilidade e chegou a ficar temporariamente fora do ar, devido ao grande número de acessos.





“Foram mais de 5,6 milhões de acessos no período. Já prevíamos que o números seria grande, mas com certeza superou nossas expectativas. Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura de TI (tecnologia da informação) para que isso não aconteça no próximo sorteio”, declarou Mattos.





Alerta de Golpe





Durante a coletiva, a Sefaz-MS também alertou que a pasta não realizará qualquer contato com os sorteados: é necessário fazer a conferência no site do programa.





“É do nosso conhecimento que pessoas estão entrando em contato, identificando-se como integrantes do programa, que solicitam dados pessoais dos contribuintes. Trata-se de um golpe. A Sefaz-MS não vai informar os vencedores. O prazo para retirada dos prêmios é de 90 dias”, concluiu Mattos.





De fato, segundo as regras do programa, os vencedores não precisam ter cadastro prévio no programa, o que só é exigido caso o contribuinte seja contemplado. Neste caso, são até 90 dias para o resgate do prêmio, a ser pago em conta bancária vinculada ao mesmo CPF do ganhador, indicada no cadastro. A Sefaz-MS terá até 20 dias para efetuar o depósito.





As notas também não precisam ser guardadas para a retirada do prêmio, já que elas vão parar no sistema automaticamente, vinculadas ao CPF do contribuinte. Os prêmios serão distribuídos com base no último sorteio da Mega Sena de cada mês subsequente àquele em que as compras foram realizadas. Desta forma, o sorteio do mês de fevereiro ocorrerá com base nas dezenas da Mega Sena sorteadas no último concurso de março.





Por: Guilherme Cavalcante e Mylena Rocha