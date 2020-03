NOTA MS PREMIADA| Resultado do sorteio só será divulgado na terça-feira (3)

Cinco milhões de combinações concorrem ao prêmio de R$ 300 mil

Quem pede o CPF na nota, concorre a R$ 300 mil todo fim de mês ©Valdenir Rezende

Entre os dias 15 e 31 de janeiro, período elegível para o primeiro sorteio do programa Nota Premiada em Mato Grosso do Sul foram mais de 5 milhões de transações com o CPF do consumidor na nota fiscal de consumo. Todos estes consumidores que receberam oito dezenas que concorreram no sorteio da Mega Sena do último sábado (29) concorrem ao prêmio.





Para processar as 5 milhões de combinações, o governo do Estado informou que só divulgará se o primeiro prêmio, de R$ 300 mil, teve ou não ganhador, na próxima terça -feira, dia 3, às 9h. A procura dos consumidores tem sido alta. Na manhã deste domingo, o site da Nota Premiada não consegue entregar a informação se o CPF do cidadão foi ou não premiado no sorteio.





As dezenas sorteadas pela Mega-Sena ocorreu na noite deste sábado. São elas: 11 - 33 - 45 - 55 - 57 - 58. Na loteria administrada pela Caixa, já se sabe o resultado: não houve ganhadores do prêmio principal.









Por: Eduardo Miranda