Motociclista morre em colisão frontal de moto e bicicleta na saída para Três Lagoas

Ciclista teve fratura exposta e foi socorrido por equipes da CCRMSVia

Vítima ainda não foi identificada ©Henrique Arakaki

Um motociclista, que ainda não teve a identidade revelada, morreu na manhã desta quinta-feira (5) na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, após colidir frontalmente contra um ciclista. O ciclista teve fraturas expostas na perna e braço.





Informações preliminares passadas são de que a vítima seguia pelo acostamento em sua moto, e o ciclista vinha no sentido contrário também pelo acostamento, quando aconteceu a colisão frontal próximo ao residencial Damha. Com o choque, o motociclista ainda percorreu cerca de 10 metros batendo contra uma placa, onde caiu. A moto ainda percorreu cinco metros caindo em meio a um matagal.





O ciclista ficou ferido com fraturas expostas na perna e no braço, sendo socorrido em choque por equipes da CCRMSVia. Equipes estão organizando o trânsito na região, que está no sistema siga e pare.